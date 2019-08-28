Кызыл, , 08:55 — REGNUM

Глава Тувы Шолбан Кара-оол прокомментировал конфликт между торговым центром, администрацией Кызыла и мелкими предпринимателями, торгующими овощами. Последние обратились к главе с жалобами на власти столицы республики, которые требуют от торговцев убрать свои палатки.

Шолбан Кара-оол Gov.tuva.ru

«Уже много лет, «хозяева» торгового дома взимали мзду, якобы за аренду, от простых предпринимателей, которые продавали свой маленький товар. Сейчас стала известной афера по незаконному обогащению, у алчных взимателей начала гореть под ногами земля. Они и начали выдумывать противопоставления, чтобы себя обелить», — отметил он.

Глава также пообещал организовать новую площадку для торговли сельхозпродукцией. Но это будет только в 2020 году. До тех пор он поручил мэру Кызыла разрешить авторам обращения торговлю.

Как уточняет «ТуваОнлайн», земельный участок под торговым центром предназначен для размещения промышленных объектов, что означает, что уже больше 10 лет он используется не по назначению.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в Минпромторге заявили о планах вернуть на улицы российских городов торговые палатки и ларьки. По словам замглавы министерства Виктора Евтухова, производители, которые не могут представить свою продукцию в магазины торговых сетей или на другие площадки, получат возможность выйти на рынок.

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