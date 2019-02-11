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В российские города могут вернуть ларьки и палатки

Экономика

Развитие малых форматов торговли обеспечит до 250 тыс. рабочих мест, полагают в Минпромторге

Москва, 11 февраля 2019, 02:54 — REGNUM  Возвращение торговых палаток и ларьков на улицы российских городов допустил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Минпромторг подготовил соответствующий законопроект, рассказал Евтухов в интервью «Российской газете».

По его словам, доля крупных торговых сетей на рынке составляет 30−40%. При этом магазинов не хватает на всех производителей, желающих предлагать свою продукцию в различных торговых точках.

В России вдвое меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих странах Европы, отметил замминистра и подчеркнул важность такого формата торговли, как малая нестационарная розница.

Развитие малых форматов торговли обеспечит до 250 тыс. рабочих мест. Законопроект, совершенствующий правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли, разработан для защиты прав предпринимателей. В министерстве рассчитывают на поддержку законодательной инициативы в Госдуме, добавил Евтухов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года Росстат зафиксировал увеличение оборота розничной торговли по сравнеию с 2017 годом. Показатель вырос в России на на 2,6% в сопоставимых ценах — до 31,548 трлн рублей.

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Розничная торговля
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