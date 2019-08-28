Вашингтон, 28 августа 2019, 00:48 — REGNUM
Об отказе в получении российской визы заявил американский сенатор Крис Мерфи (штат Коннектикут, США) на своём сайте.
По его словам, ему было отказано в визе на посещение России в составе делегации американского Конгресса.
Читайте также: Пушков назвал сенатору США условия для снятия запрета на въезд в Россию
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа сенатор Рон Джонсон (штат Висконсин, США) заявил, что ему не дали российскую визу, хотя он собирался посетить РФ в составе американской делегации.
Российское посольство в Соединённых Штатах опровергло это утверждение, отметив, что Джонсон не обращался за визой.
Читайте ранее в этом сюжете: Посольство РФ в США опровергло обращение сенатора Джонсона за визой