Москва, , 15:12 — REGNUM

Для того чтобы американский сенатор-республиканец Рон Джонсон имел возможность беспрепятственно получить визу на въезд в Россию, ему следует предпринять несколько шагов. Об этом, комментируя заявления сенатора о якобы отказе ему в российской визе, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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«Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей», — написал Пушков в Twitter.

Политик также отметил, что в том случае Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США.

Ранее в МИД РФ заявили, что сенатор Джонсон находится в российском стоп-листе, куда он был включён в ответ аналогичный шаг Вашингтона в отношении российских представителей. При этом, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, сенатор об этом знал, поэтому не стал обращаться за визой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец Рон Джонсон (штат Висконсин, США) пожаловался на то, что его якобы не пускают в Россию с американской делегацией — не дают визу. Он обвинил Москву в «дипломатических играх», заявив, что это «целенаправленная политика российских официальных лиц». При этом в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что сенатор в дипмиссию за визой не обращался и не информировал о своих планах посетить Россию. В диппредставительстве добавили, что своими заявлениями Джонсон искажает внешнюю политику России и допускает грубые выпады.

Напомним, Джонсон собирался прилететь в РФ в составе американской делегации для участия в переговорах с российскими чиновниками, «организациями гражданского общества», американскими предпринимателями как член комитета Сената по международным отношениям.

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