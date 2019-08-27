Манбидж, Сирия, 27 августа 2019, 17:31 — REGNUM
Курдское ополчение YPG и SDF согласились отвести часть отрядов от сирийско-турецкой границы по соглашению Турции с США, 27 августа передает агентство Reuters.
Согласно заявлению руководства курдского ополчения, отряды уже покинули «укрепления оборонительного характера» в ряде пограничных территорий.
Ожидается, что «безопасная зона» на северо-востоке Сирии, на создании которой настаивает Турция, составит от 5 до 14 километров. Зону будут патрулировать совместные отряды Турции и США.
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