Манбидж, Сирия, , 17:31 — REGNUM

Курдское ополчение YPG и SDF согласились отвести часть отрядов от сирийско-турецкой границы по соглашению Турции с США, 27 августа передает агентство Reuters.

Согласно заявлению руководства курдского ополчения, отряды уже покинули «укрепления оборонительного характера» в ряде пограничных территорий.

Ожидается, что «безопасная зона» на северо-востоке Сирии, на создании которой настаивает Турция, составит от 5 до 14 километров. Зону будут патрулировать совместные отряды Турции и США.

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