Анкара, , 15:02 — REGNUM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен создать 20-мильную буферную зону на севере Сирии, заявил 15 августа в эфире телеканала NTV глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Трамп пообещал нам 20-мильную зону безопасности на севере Сирии», — заявил Чавушоглу.

Он добавил, что, по словам американского лидера, это необходимо для удаления из стратегически важных регионов курдских «Сил народной обороны».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа представители США и Турции договорились создать безопасную зону для обеспечения коридора безопасности, по которому домой будут возвращаться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

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