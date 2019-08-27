Ташкент, 27 августа 2019, 13:36 — REGNUM
Меры по повышению товарооборота между Индией и Узбекистаном обсудили участники узбекско-индийского комитета по координации и продвижению практической реализации двусторонних проектов, сообщает 27 августа издание UzDaily.
Заседание узбекистанской части совместного комитета состоялось под председательством министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова. Участники комитета обсудили реализацию совместных проектов, в том числе объекты на территории свободной экономической зоны «Андижан-фарм».
Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Дели состоялось заседание узбекско-индийской совместной группы по борьбе с терроризмом. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере противодействия терроризму.
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