Токио, , 12:15 — REGNUM

КНДР разрабатывает новые типы ракет, перехват которых может быть затруднен системами противоракетной обороны, заявил 27 августа министр обороны Японии Такэси Ивая.

«Северная Корея, по всей видимости, разрабатывает ракеты с необычной и низкой траекторией полета, нацеленные на прорыв противоракетной обороны», — сказал на пресс-конференции Ивая.

По его словам, существует вероятность, что данные технологии Пхеньян может применять также на ракетах большей дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа японская береговая охрана зафиксировала ракетные пуски с территории Северной Кореи в сторону Японского моря. Южнокорейские военные также зафиксировали два запуска ракет, предположительно, малой дальности, из северокорейской провинции Хамгён-Намдо.

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