Сеул, , 13:57 — REGNUM

КНДР повышает напряженность на Корейском полуострове частыми ракетными пусками. Об этом сообщил министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду на международной конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, международная конференция по вопросам безопасности началась сегодня, 26 августа.

«Напряженность и военное противостояние между Южной Кореей и КНДР, которое сохраняется на протяжении 70 лет, невозможно изменить за один день», — сообщил Чон Гён Ду.

Министр также отметил, что военные Южной Кореи сохраняют повышенную боеготовность и поддерживают отношения с США, для того чтобы установить мир на Корейском полуострове.

Испытания ракет в КНДР проходят с 24 июля. Напомним, что последний, на сегодняшний день, пуск ракет прошел 23 августа. Известно, что конференция по безопасности, в которой принимают участие более 20 иностранных и южнокорейских экспертов, продлится до 27 августа.