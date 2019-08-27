Киев, , 12:45 — REGNUM

Администрации Киева и Киевской области за свой счёт «обеспечивали присутствие» участников марша в честь Дня независимости Украины, сообщило 26 августа информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ офиса президента Украины.

Чиновники отправляли в Киев делегации «представителей медицинской, образовательной отраслей и представителей общественности», — сказано в документе.

Отмечается, что местные бюджеты финансировали присутствие людей как на подготовке к маршу, так и на самом праздновании Дня независимости Украины. Для участия в мероприятии люди заполняли анкеты, указывая личные данные, место работы, вид деятельности, а также информацию о личных достижениях и контакты.

Ранее украинские СМИ сообщали, что во времена президентства Петра Порошенко широко использовалась практика набора массовки из бюджетников. Людей якобы свозили как на мероприятия, посвящённые так называемому томосу об автокефалии, так и на встречи Порошенко с избирателями.

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