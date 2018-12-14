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Украинских бюджетников сгоняют в Киев «радоваться томосу» — журналист

Общество

Порошенко приказал

Киев, 14 декабря 2018, 17:46 — REGNUM  На Украине местные власти сгоняют бюджетников в Киев для поддержки томоса об автокефалии украинской церкви, сообщил журналист Александр Дубинский 14 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сборище будет в субботу (15 декабря 2018 года — ИА REGNUM ). Бюджетники к семи утра должны уже быть в Киеве и радоваться томосу. Они едут радоваться за церковь. По требованию администрации президента», — рассказал журналист.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоится объединительный «собор» раскольничьих организаций Украины под руководством представителей Константинопольского патриархата. На встрече в присутствии президента Украины Петра Порошенко будет создана «независимая» украинская церковь, а также избран её глава, который 6 января 2019 года в Стамбуле получит томос об автокефалии из рук патриарха Варфоломея.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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