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На встречу с Порошенко в Луцк свезли бюджетников — СМИ

Политика

В качестве транспорта использовали школьные автобусы

На встречу с Порошенко в Луцк свезли бюджетников — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Луцк, Украина, 16 января 2019, 08:32 — REGNUM  По распоряжению главы Волынской областной государственной администрации на встречу с президентом Украины Петром Порошенко власти свезли бюджетников из районов области. Об этом сообщил 15 января местный ресурс «Волынские новости».

По данным журналистов, школьные и заказные автобусы привезли в общей сложности около 2,5 тыс. бюджетников. Чтобы скрыть этот факт, людей высаживали, не доезжая до центра города, после чего они самостоятельно шли на встречу.

Данная массовка должна создавать картинку «тёплого приёма» Порошенко, задавать ему «правильные вопросы», отметили сотрудники СМИ.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко отправился в предвыборный «томос-тур» по городам страны. В каждом городе он показывает томос об автокефалии украинской раскольничьей церкви, произносит речи и участвует в «молебнах».

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Политическая жизнь Украины
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