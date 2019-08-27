Москва, , 11:56 — REGNUM

Пока президенту России Владимиру Путину не поступало никакого приглашения на саммит G7 в 2020 году от главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сегодня, 27 августа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также: Трамп рассказал о планах России по возвращению в G8

«Нет. Ничего не поступало», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова официального представителя Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что пригласит российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США. По словам главы Белого дома, Россия согласится на возвращение в «Большую восьмёрку», если такое приглашение последует, но просить об этом президент России Владимир Путин не будет, так как является гордым человеком.

Также по теме: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России — СМИ

Добавим, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для России возвращение в G8 не является самоцелью, и навязывать свое участие в этом формате Москва не намерена.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Канады выступил против возвращения России в G8