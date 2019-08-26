Вашингтон, , 18:50 — REGNUM

Россия согласится на возвращение в «Большую восьмерку», но сама не будет об этом просить, заявил 26 августа журналистам президент США Дональд Трамп после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По словам Трампа, президент России Владимир Путин не будет просить о возвращении в G8, так как является гордым человеком.

«Я бы не ожидал таких просьб. Путин — гордый человек, с чего он будет просить? Но если его пригласят, я уверен, что он ответит положительно», — сказал Трамп журналистам после встречи с Моди, состоявшейся на полях саммита G7.

Трамп отметил, что вопрос возвращения России в «Большую восьмёрку» обсуждался на саммите достаточно активно, и общий настрой этой дискуссии можно охарактеризовать как «хороший» или «ровный».

»Мы это обсуждали, продвижения в этом вопросе нет, но это обсуждается. Я был бы склонен согласиться с таким возвращением, кто-то занимает схожую позицию, а кто-то, вероятно, против возвращения России», — сказал президент США.

«Это будет позитивно, но это только обсуждение, которое мы проводим», — подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России возвращение в G8 не является самоцелью, и навязывать свое участие в этом формате Москва не намерена.

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