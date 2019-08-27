Хабаровск, 27 августа 2019, 09:39 — REGNUM
Кандидат в Госдуму РФ от Хабаровского края Николай Платошкин (КПРФ) за 2018 год заработал 1,4 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Передвигается коммунист Платошкин на автомобиле ВАЗ 1991 года выпуска, имеет две квартиры, в Москве и Московской области, из накоплений на банковских счетах у него 4,9 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября жители Хабаровского края выберут депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному округу.