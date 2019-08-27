Хабаровск, , 08:53 — REGNUM

Кандидат в Госдуму РФ от Хабаровского края, известная певица Вика Цыганова в 2018 году не заработала ни копейки. Нет у звезды ни собственной недвижимости, ни транспортного средства. Во всяком случае, именно такие сведения указаны в документах Цыгановой, которые она представила в избирком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За 2018 год Цыганова, как следует из декларации, не заработала ни копейки. На трех её счетах хранится 222 527 рублей, пишет DVhab.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Хабаровском крае пройдут досрочные выборы в Госдуму РФ по одномандатному округу в Комсомольске-на-Амуре. Место в Госдуме стало вакантным после избрания Сергея Фургала губернатором Хабаровского края.