Анкара, , 11:22 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после наблюдения за строительными работами на ГЭС Юсуфели в прямом эфире телеканала TRT заявил, что по приглашению президента РФ Владимира Путина он посетит авиасалон МАКС-2019. Он также отметил, что проведёт в России двусторонние переговоры.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, пресс-служба Президента Турции заявила, что Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в РФ 27 августа 2019 года.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — это международная аэрокосмическая выставка, которая проводится под эгидой Государственной корпорации Ростех ОАО «Авиасалон» раз в два года в городе Жуковский на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова. Впервые выставка состоялась в 1993 году. В 2019 соорганизатором авиасалона станет Китай.