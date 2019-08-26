Москва, , 12:08 — REGNUM

Новыми антироссийскими санкциями США выражают поддержку Великобритании, они введены из экономических соображений. Так прокомментировала очередные ограничения племянница бывшего офицера ГРУ, «отравленного» в Солсбери, Виктория Скрипаль, сообщает 26 августа iReactor.

Трамп намерен показать России, что торговля и сделки должны осуществляться только с США. Это и кнут, и «вкусный пряник», пояснила она.

«Нет никакой политики, просто экономика», — отметила Скрипаль.

Племянница Скрипаля вместе с тем отметила, что санкции всегда вводятся незадолго до выборов. Такую ситуацию могут использовать российские оппозиционеры, полагает она.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа вступил в силу второй пакет антироссийских санкций со стороны США, связанный с инцидентом в британском Солсбери. Американские власти утверждают, что Россия якобы не представила гарантий неприменения химического и биологического оружия.

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