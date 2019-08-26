Москва, , 11:11 — REGNUM

На фоне новых санкций против России по «делу Скрипалей» в мире разворачивается новый раунд торговых войн. Поэтому внутренние российские проблемы беспокоят рынок мало. Внешний риск больше и навредить способен масштабнее, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, комментируя введение санкций.

«Меры касаются банков США, которым теперь запрещено работать на первичном рынке акций РФ и выдавать российским властям кредиты в валюте.

Иными словами, заградительные меры затрагивают финансовый рынок и сектор кредитования — но не более того. Есть и моменты, которые ограничивают экспорт — и товаров, и технологий.

Санкционный риск — масштабный риск, но он, в общем и целом, давно заложен в цены отечественных активов. Никто и не рассчитывал, что тема санкций отпадет сама собой.

Это вопрос многих лет, но никак не месяцев. И крупных инвесторов эта информация временно оградит от финансовых вливаний в реальный и инвестиционный сектора РФ. Но стратегически это не меняет ничего.

Российский рынок акций начал торги 26 августа смешанно, паники нет. Сегодня на утренних торгах Московской биржи курс доллара расчетами потерял 7 копеек, доллар стоит 65,96 руб., а евро подешевел на 13 копеек, до 73,39 руб.

Да, российская валюта фундаментально находится под давлением, но нельзя сказать, что в России и в мире происходит что-то совершенно ужасное», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

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