Пекин, , 11:45 — REGNUM

В случае повышения Соединёнными Штатами ввозных пошлин на китайскую продукцию на общую сумму $550 млрд, Китай примет ответные меры. Такое заявление сегодня, 26 августа, на брифинге сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

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Дипломат отметил, что Соединённым Штатам следует перестать недооценивать Китай, а «угрозы и запугивания» в случае с КНР не сработают.

«Если США в самом деле пойдут на такие шаги, Китай продолжит принимать ответные контрмеры для защиты своих интересов», — подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Китай объявил о повышении дополнительных налоговых сборов более чем на 5 тыс. наименований товаров из США на $75 млрд. Так, с 1 сентября они должны подняться на 10%, а с 15 декабря — на 5%. На этот шаг китайские власти пошли в ответ на действия Вашингтона, который 2 августа ввёл пошлины в размере 10% на товары из КНР объёмом $300 млрд.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал увеличить размер пошлины на китайские товары. Согласно заявлению главы Белого дома, товары и услуги на $250 млрд, ранее облагаемые налогом в 25%, с 1 октября будут облагаться налогом в 30%. В свою очередь, налог на оставшиеся $300 млрд продукции возрастёт с 10 до 15%. В обоснование указанных предложений Трамп заявил о том, что Китаю не следовало устанавливать «политически мотивированные» тарифы на импорт американских товаров.

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