Вашингтон, , 09:58 — REGNUM

Американская сторона не ожидает ответных мер Китая на решение президента США Дональда Трампа об осеннем повышении пошлин на китайские товары. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу в эфире телеканала CBS.

Кудлоу спросили, последуют ли со стороны Китая ответные меры. Он ответил, что таких ожиданий нет, так как решение Трампа было ответом на действия китайской стороны.

«Поэтому я сомневаюсь, что они пойдут на другой шаг», — сказал он.

Представитель Белого дома добавил, что США и Китай нацелены на торговые переговоры. Телеконференция с участием обеих сторон прошла на минувшей неделе, следующая пройдет в ближайшие дни. Кроме того, в Вашингтоне всё ещё ждут прибытия делегации из Китая в США в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Трамп пообещал повысить пошлины, которые США планируют ввести осенью на китайские товары, в ответ на увеличение Пекином ввозных пошлин на автомобили и запчасти из США. С 1 октября товары из Китая на сумму $250 млрд будут облагаться пошлинами в размере 30%, а не 25%. Для прочих товаров на сумму $300 млрд пошлины поднимут с 10 до 15%.

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