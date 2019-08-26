Тегеран, , 11:51 — REGNUM

Нефть с иранского танкера Grace 1, который в июле задерживали власти Гибралтара — британской заморской территории — продана. Об этом заявил 26 августа представитель иранского правительства Али Рабии, передает Reuters.

Рабии отметил, что далее грузом распорядится новый владелец. Куда именно будет отправлена нефть, он не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон призвал не допустить разгрузку иранского танкера Adrian Darya 1 в Средиземном море. Танкер Grace 1 был переименован в Adrian Darya после того, власти Гибралтара освободили его. Судно под флагом Панамы было задержано 4 июля из-за подозрений в том, что иранская нефть предназначена для Сирии, что противоречит санкциям.

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