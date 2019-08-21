Тегеран, , 15:21 — REGNUM

19 августа глава судебной системы Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Великобритания должна возместить ущерб Ирану, причиненный задержанием и незаконным удержанием иранского танкера на протяжении месяца. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам политика, судно было под незаконным арестом достаточно длительное время, и одно лишь его освобождение не компенсирует убытки, понесенные Ираном за это время. Он призвал к судебному разбирательству с Великобританией, отметив, что оно должно стать уроком для всех тех, кто нарушает международное право.

В июле 2019 года Великобритания задержала иранский танкер в Гибралтарском проливе, обвинив Тегеран в незаконных перевозках нефти в Сирию. Действия Лондона вызвали противоречивую реакция мирового сообщества. Ранее стало известно, что суд Гибралтара принял решение освободить танкер из-под ареста.