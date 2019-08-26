Вашингтон, , 10:43 — REGNUM

Организаторы саммита «Большой семерки» во Франции умышленно создали ряд проблем для американской делегации, сообщает телеканал NBC.

«Они (организаторы) намеренно осложняли ситуацию для американской делегации по всем вопросам — от логистики до вопросов обеспечения безопасности», — сообщает телеканал со ссылкой на одного из сотрудника аппарата Белого дома.

Вместе с тем не уточняется, какие именно организационные вопросы на саммите дали повод для недовольства представителям Соединенных Штатов.

Напомним, ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщило, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семерки» из-за вопроса о возвращении в G7 России. Американский лидер отметил, что «Россия нужна для обсуждения проблем Ирана, Сирии и Северной Кореи», пишет газета.

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