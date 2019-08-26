Москва, , 10:14 — REGNUM

Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и остальными лидерами G7 гораздо глубже, чем отсутствие консенсуса в вопросе о России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя ссору Трампа с лидерами стран G7.

«Просто российский сюжет легко использовать для демонстрации этого раскола. Трамп хочет полной поддержки Европы в торговой войне с Китаем, он также требует присоединения к программам изоляции Ирана и т. д.

Он хочет привычного ему формата решения проблем на языке «ты мне — я тебе», то есть уступок, продаж, разменов. Это политика коротких сделок. Такую тактику ему диктует его внутриполитическая обстановка.

Телекомпания FOX выдает соцопросы, согласно которым Трамп проигрывает Байдену на следующих выборах с 38% против 50%. Европа же говорит о долгосрочных программах, вне зависимости от того, кто персонально будет руководить их странами.

Но Трамп остается Трампом, и следующий саммит G7 в США пройдет по его правилам. Как в вопросе о взаимоотношениях с Россией, так и по всем остальным вопросам», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семерки» из-за вопроса о возвращении в G7 России.

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