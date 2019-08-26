Варшава, , 09:26 — REGNUM

Президенты Польши и Соединенных Штатов Анджей Дуда и Дональд Трамп могут подписать соглашение о военном взаимодействии двух стран, заявил глава кабинета польского лидера Кшиштоф Щерский.

«Сейчас обсуждаются несколько документов, которые, возможно, будут подписаны во время визита (Трампа в Польшу). Один из них посвящен военному сотрудничеству», — сказал на брифинге Щерский.

По его словам, это будет уточнение документа, который был подписан лидерами двух стран в Вашингтоне, и подтверждение его действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что размещение американских войск на польской территории якобы заставит Российскую Федерацию «подумать дважды», если она вдруг захочет проводить агрессивную политику и нарушать международное право.

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