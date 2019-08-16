Варшава, , 11:38 — REGNUM

Присутствие американских войск на территории Польши играет «очень важную роль для устрашения России», об этом, как сообщает Die Zeit, заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович.

По его словам, Варшава серьезно обеспокоена своей безопасностью на фоне якобы продолжающихся нарушений международного права и проведения агрессивной политики со стороны Москвы.

«Но России придется дважды подумать, перед тем как применить силу, когда у нее перед глазами международные войска, особенно войска США», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Соединенные Штаты могут переместить часть своих войск, размещённых в ФРГ, в Польшу из-за упорного нежелания Берлина увеличивать военные расходы. По его словам, речь идет о 35-тысячном военном контингенте США.

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