Вашингтон, , 08:36 — REGNUM

Бывший конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш заявил о намерении баллотироваться в президенты Соединенных Штатов, бросив вызов действующему главе Белого дома Дональду Трампу на праймериз Республиканской партии. Об этом Уолш заявил в эфире телеканала ABC.

«Я баллотируюсь, потому что он (Трамп) непригоден. Кто-то должен выйти вперед», — сказал он, добавив, что в Республиканской партии многие придерживаются точно такой же точки зрения.

Между тем, напомнил телеканал, Уолш, который сейчас работает телеведущим, во время президентской кампании в 2016 году активно поддерживал Трампа, однако сейчас бывший конгрессмен является ярым противником действующего главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший вице-президент США Джо Байден официально объявил о намерениях выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Соединённых Штатах в 2020 году. В июне действующий президент США Дональд Трамп, официально объявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок в 2020 году.

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