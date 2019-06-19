Трамп официально объявил о выдвижении на второй срок

Орландо, США, , 04:20 — REGNUM Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок в 2020 году. Соответствующее заявление он сделал 18 июня на встрече со своими сторонниками в городе Орландо, в штате Флорида.

В ходе выступления глава Белого дома напомнил, что в эти же дни июня четыре года назад он объявил о своём решении идти на президентские выборы. Теперь же, как считает Трамп, за два с половиной года на посту главы государства ему удалось сделать столько, сколько не удавалось никому из его предшественников.

«Мы сделали это один раз, и мы сделаем это вновь. Сегодня я стою перед вами, чтобы официально объявить о запуске своей предвыборной кампании», — сказал Трамп.

Ожидается, что главным соперником действующего президента США на предстоящих выборах станет бывший вице-президент Джозеф Байден. Согласно последним опросам, претендент на пост главы Белого дома от Демократической партии на сегодняшний день опережает по популярности Дональда Трампа.