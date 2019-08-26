Осло, , 07:24 — REGNUM

Норвегия никак не причастна к проработке Северного морского пути (СМП). Об этом заявил старший советник посольства РФ в Осло Владимир Исупов, комментируя заявления официальных лиц Норвегии о том, что Норвегия приглядывается к Севморпути и намерена проверить его на экологичность.

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По словам дипломата, Северный морской путь является национальной транспортной артерией России: существующая часть пути проходит исключительно в российских территориальных водах, ограничиваясь на западе Архангельском, а на востоке Чукоткой, и привлекать к его освоению Норвегию Москва не планирует. Он подчеркнул, что Этот вопрос остаётся внутренним делом российской стороны.

«Норвегия, насколько можно судить, присматривается к возможностям, которые постепенно будут открываться по мере обустройства трассы, но остается при этом сторонним наблюдателем», — приводит газета «Известия» слова старшего советника посольства Владимира Исупова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде заявила о намерении Осло провести проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам. Глава внешнеполитического ведомства очертила ряд «серьёзных проблем», которые, по её мнению, есть у СМП, начиная от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата.

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Напомним, к 2035 году Северный морской путь должен стать круглогодичным и безопасным транспортным коридором. Согласно плану развития арктического маршрута и прибрежных территорий, который разрабатывает единый оператор СМП — госкорпорация «Росатом», развитием Северного морского пути вплотную займутся три актора — Росатом, Министерство транспорта и Министерство развития Дальнего Востока и Арктики.

Так, с 2019 по 2024 год главной целью является достижение 80 млн тонн объёмов грузооборота по Севморпути и начало перевозок в восточном направлении маршрута. До 2030 года будет организовано круглогодичное судоходство на всей акватории СМП. На завершающем этапе в 2035 году рост грузооборота должен составить 130 млн тонн.

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