Париж, , 08:10 — REGNUM

Французский контейнерный морской перевозчик CGA CGM решил отказаться от использования Северного морского пути. Об этом пишет Le Figaro.

Штаб-квартира CMA CGM в Марселе (cc) Pingelig

Свое решение компания объясняет заботой о природе. При этом в CGA CGM признали, что Северный морской путь конечно выгоден и те компании, которые будут его использовать, конечно получат конкурентные преимущества, однако компания все равно делает выбор в пользу сохранения окружающей среды.

«CMA CGM делает твердый выбор в отношении защиты окружающей среды и глобального биоразнообразия», — заявили в компании.

Напомним, что российские власти открыли для коммерческого судоходства Северный морской путь. В августе 2018 года контейнеровоз судоходной компании Maersk впервые прошел по арктическим морям России.