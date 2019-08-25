Биарриц, Франция, , 21:53 — REGNUM

Переговоры об участии Российской Федерации в формате «Большой семерки» (G7) могут быть запущены после прогресса в реализации минских договоренностей по Украине. Об этом, как передает ТАСС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита группы G7 в Биаррице.

«Мы (лидеры G7) обсуждали тему России и Украины, — сообщила Меркель. — Были разные мнения».

По ее словам, для того, чтобы снова запустить переговоры поданному вопросу, нужен прогресс в реализации «Минска». Меркель добавила, что остальные участники обсуждения темы поддержали это мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа 2019 г. глава Белого дома США Дональд Трамп поддержал идею восстановления G8, назвав «целесообразным» участие Москвы.

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