Вашингтон, , 07:22 — REGNUM

Члены G7 могут проголосовать за принятие России в состав международного клуба, однако Москва должна официально попросить о расширении формата до G8. Об этом заявил представитель Белого Дома, сообщает Reuters.

Он отметил, что вопрос о возвращении России в G8 может быть поднят на саммите Группы семи во французском Биаррице, однако голосования по этому поводу не будет. Россия не просила вернуть её в группу, хотя таково необходимое условие.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа президент США Дональд Трамп назвал целесообразным восстановление формата G8, который перестал действовать в 2014 году. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и канадский премьер Джастин Трюдо не поддержали такую идею, в Кремле заявили, что возвращение в G8 для России — не самоцель.

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