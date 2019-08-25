Биарриц, Франция, , 17:57 — REGNUM

Самолет с делегацией из Ирана прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит «Большой семерки» (G7). Об этом 25 августа передает агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Мохаммад Джавад Зариф Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в воскресенье в Биарриц», — сообщил источник.

Иранские СМИ сообщают, что глава МИД Ирана не планирует встречаться с представителями американской делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G7 проходит с 24 по 26 августа во французском Биаррице.

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