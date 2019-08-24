Биарриц, Франция, , 22:53 — REGNUM

Официальное открытие саммита лидеров «Большой семерки» (G7) состоялось в Биаррице на юге Франции. Об этом сообщил в субботу, 24 августа, корреспондент ТАСС.

Открытие саммита G7 Elysee.fr

Отмечается, что в городе-курорте за рабочим ужином уже собрались лидеры Франции, США, Германии, Великобритании, Италии, Канады и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G7 будет проходить во французском Биаррице с 24 по 26 августа. Правоохранительные органы страны в преддверии мероприятия усилили меры безопасности в городе-курорте.

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