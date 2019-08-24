Цхинвал, , 22:11 — REGNUM

Южная Осетия обеспокоена провокацией на границе, устроенной силовыми структурами Грузии, заявил 24 августа в беседе с журналистами «Рес» полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

Мурат Джиоев «По данным пограничников, в районе села Цнелис Знаурского района Южной Осетии, выше предприятия «Югостальк», грузинские силовые структуры прорубили лес, провели дорогу, выставили пост и грузинский флаг, тем самым нарушив государственную границу»

Полпред заявил, что Южная Осетия требует прекращения провокации. По словам Джиоева, информация о случившемся передана представителям Евросоюза (МНЕС) в Грузии и ОБСЕ. ПОлпред напомнил, что югоосетинская сторона неоднократно предлагала руководству Грузии обсудить на переговорах линию прохождения границы. Однако Тбилиси отказывается идти навстречу.