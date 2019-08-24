Цхинвал, 24 августа 2019, 22:11 — REGNUM
Южная Осетия обеспокоена провокацией на границе, устроенной силовыми структурами Грузии, заявил 24 августа в беседе с журналистами «Рес» полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Полпред заявил, что Южная Осетия требует прекращения провокации. По словам Джиоева, информация о случившемся передана представителям Евросоюза (МНЕС) в Грузии и ОБСЕ. ПОлпред напомнил, что югоосетинская сторона неоднократно предлагала руководству Грузии обсудить на переговорах линию прохождения границы. Однако Тбилиси отказывается идти навстречу.