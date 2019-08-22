Сухум, , 16:03 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия Абхазии отправила на избирательные участки за рубеж 4500 бюллетеней для голосования на выборах президента, сообщила 22 августа в беседе с журналистами АпсныПресс пресс-секретарь Центризбиркома Елена Лабахуа.

Карта-флаг Абхазии © Fry1989

По словам Лабахуа, в Москву и Черкесск было отправлено по 2 000 бюллетеней, в Стамбул — 500 штук. Бюллетени должны быть на избирательных участках за день до выборов. Пресс-секретарь подчеркнула, что обеспечена максимальная степень защиты бюллетеней.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы президента Абхазии состоятся 25 августа. На должность главы государства претендуют 9 кандидатов: Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, Рауль Хаджимба, Алхас Квициниа и Леонид Дзапшба.

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