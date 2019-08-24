Ашхабад, , 14:05 — REGNUM

Директором Института Каспийского моря назначен Мырат Атаджанов. Соответствующее постановление подписал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает издание «Туркмения сегодня».

Отмечается, что новый институт займется проведением морских научных исследований, подготовкой соответствующих международных документов и методической информации.

Напомним, Институт Каспийского моря был создан 9 августа 2019 года вместо государственного предприятия по вопросам Каспия при президенте Туркмении. Институт создан с целью развития сотрудничества в каспийском регионе.

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