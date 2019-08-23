Барселона, Испания, , 19:18 — REGNUM

Аэропорт Барселоны Эль-Прат отменил 124 рейса в предстоящие выходные из-за забастовки наземного персонала, 23 августа передает агентство Reuters.

Забастовку на 24−25 августа объявили сотрудники авиакомпаний Vueling и Iberia, входящих в International Airlines Group. Сотрудники требуют постоянных контрактов, программ обучения и обновления транспортного парка.

В выходные с 31 августа на 1 сентября забастовка будет повторена. Ожидается, что к ней присоединится персонал Iberia в аэропорту Барахас в Мадриде.

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