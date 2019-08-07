Лондон, 7 августа 2019, 22:42 — REGNUM
Пилоты Ryanair в Великобритании проголосовали за забастовку, 7 августа передает агентство Reuters.
Британские пилоты ирландского лоукостера решили провести две акции. Первая забастовка будет проходить два дня и начнется 22 августа, вторая пройдет со 2 по 4 сентября.
Согласно заявлению профсоюза, за проведение забастовки с требованием улучшения условий труда проголосовали 79,5% пилотов.
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