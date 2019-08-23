Стокгольм, , 11:35 — REGNUM

Экологическое движение Греты Тунберг Fridays for future (англ. «Пятницы ради будущего») призывает своих сторонников провести акции протеста SOS Amazonas у посольств Бразилии во всем мире 23 августа. Оно призывает обратить внимание на лесные пожары в Амазонии, сообщает портал Infobae.

«В настоящее время пожары, которые распространяются очень быстро, уничтожают амазонские тропические леса с угрожающей скоростью. Наш дом буквально горит, а легкие нашей планеты превращаются в пепел», — пишет движение Fridays for future.

В тексте заявления указывается, что пожары усилились с приходом к власти президента Жаира Болсонару с его «ужасной экологической политикой», в рамках которой Амазония рассматривается как «курица, несущая золотые яйца».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на этой неделе президент Бразилии обвинил в пожарах в этом регионе неправительственные организации и экологов, которые были оставлены без государственного финансирования.

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