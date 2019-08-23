Москва, , 07:40 — REGNUM

За прошедшую неделю у воздушных границ России разведку провели 27 иностранных летательных аппаратов. Такие данные о разведывательной деятельности предоставило Минобороны РФ. Об этом 23 августа сообщает газета Вооружённых сил РФ «Красная звезда».

Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk 2

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Так, за это время российские истребители 20 раз поднимались в воздух на перехват и сопровождение. Нарушений воздушного пространства России зафиксировано не было.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на коллегии Минобороны РФ, глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на западных границах России остаётся напряжённой, однако Россия реализует комплекс мер по нейтрализации угроз.

Напомним, 25 июля сразу несколько самолётов-разведчиков западных стран приблизились к границам Российской Федерации, а также к российской военно-морской базе в сирийском Тартусе. В небе над Чёрным морем вдоль российских границ вёл разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США. Перед тем как начать полет вдоль российских границ он летал над линией фронта в Донбассе.

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