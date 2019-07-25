Москва, , 17:50 — REGNUM

Сразу несколько самолетов-разведчиков западных стран приблизились сегодня, 25 июля, к границам Российской Федерации, а также к российской военно-морской базе в сирийском Тартусе.

В небе над Черным морем вдоль российских границ вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США. Перед тем как начать полет вдоль российских границ он летал над линией фронта в Донбассе.

Вскоре к нему присоединился патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Он начал разведку у берегов Крыма.

Ещё один Boeing P-8A Poseidon ВМС США в это же самое время подлетел к российской военно-морской базе в сирийском городе Татртус.

Кроме того, самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1 ВВС Великобритании находится в воздушном пространстве Латвии и Литвы и наблюдает за активность в Калининградской, Псковской и Ленинградской областях.

Также в небе над Балтийским морем у границ Калининградской области был замечен самолёт радиоэлектронной разведки Gulfstream GIV SP ВВС Швеции.