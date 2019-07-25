Москва, 25 июля 2019, 17:50 — REGNUM
Сразу несколько самолетов-разведчиков западных стран приблизились сегодня, 25 июля, к границам Российской Федерации, а также к российской военно-морской базе в сирийском Тартусе.
В небе над Черным морем вдоль российских границ вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США. Перед тем как начать полет вдоль российских границ он летал над линией фронта в Донбассе.
Вскоре к нему присоединился патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Он начал разведку у берегов Крыма.
Ещё один Boeing P-8A Poseidon ВМС США в это же самое время подлетел к российской военно-морской базе в сирийском городе Татртус.
Кроме того, самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1 ВВС Великобритании находится в воздушном пространстве Латвии и Литвы и наблюдает за активность в Калининградской, Псковской и Ленинградской областях.
Также в небе над Балтийским морем у границ Калининградской области был замечен самолёт радиоэлектронной разведки Gulfstream GIV SP ВВС Швеции.