Москва, , 13:41 — REGNUM

Россия ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку», заявила 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, необходимо «перенести обсуждение данной темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если «семерка» хочет позиционировать себя как серьезный формат».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о целесообразности возражения России в «Большую восьмёрку». В свою очередь президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануюлем Макроном отметил, что Россия физически не может вернуться в G8, поскольку такой организации уже не существует.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Москва никогда ни от чего не отказывается и готова работать с G7 в любых форматах.

Напомним, последний саммит этого неформального клуба должен был пройти в России в 2014 году, однако «партнёры не приехали».

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