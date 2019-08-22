Москва, 22 августа 2019, 14:37 — REGNUM
Манера ведения дискуссии президентом Украины Владимиром Зеленским, при которой человек предлагает менять то, что ему не принадлежит, в частности Крым, на то, что принадлежит оппоненту, а также ценное на эфемерное, определяется русскими словами «борзость» или «сверхнаглость», заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко,.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может рассчитывать на возвращение в G7 после выполнения целого ряда условий, в частности, возвращён Крым.
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