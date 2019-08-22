Москва, , 14:37 — REGNUM

Манера ведения дискуссии президентом Украины Владимиром Зеленским, при которой человек предлагает менять то, что ему не принадлежит, в частности Крым, на то, что принадлежит оппоненту, а также ценное на эфемерное, определяется русскими словами «борзость» или «сверхнаглость», заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко,.

«Можно, кончено, посчитать, что Зеленскому просто обидно, что партнеры Украины совсем не прислушиваются к его мнению, и он попытался сделать хорошую мину при плохой игре.

Нельзя сказать, чтобы членство в G8 было для России почему-то важным, но в любом случае этот вопрос будет решаться со странами, которые в эту группу входят, а не с Украиной, которая даже до «большой двадцатки» (G20) не дотягивает», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может рассчитывать на возвращение в G7 после выполнения целого ряда условий, в частности, возвращён Крым.

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