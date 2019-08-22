Пекин, , 10:03 — REGNUM

Китай решительно возражает против грубого вмешательства Канады во внутренние дела страны. Об этом говорится в заявлении комиссариата МИД КНР в Гонконге, сообщает газета Lianhe Zaobao.

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В документе отмечается, что Пекин осуждает «ошибочные высказывания» канадских политиков по поводу ситуации в Гонконге, а также выступает против того, чтобы Оттава «совала нос» в дела этого административного района.

Как отметили в МИД Китая, Канада в своих «ложных заявлениях» смешивает насильственные акции с мирными собраниями граждан, игнорируя то, что полиция Гонконга наказывает нарушителей за насилие в соответствии с законом. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что это не что иное, как намеренная подмена смыслов, когда чёрное выдаётся за белое. Подобные заявления противоречат «всеобщему призыву граждан остановить беспорядок и восстановить порядок».

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«Гонконг — это китайский Гонконг, и дела Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая и не допускают никакого вмешательства со стороны иностранных государств, организаций и отдельных граждан», — подчёркивается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты начались в Гонконге в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции в Китай жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов. К митингующим присоединились и несколько тысяч государственных служащих. Повод для протестов, по мнению ряда экспертов, является лишь формальностью, а реальной целью может быть недопущение ещё большей интеграции Гонконга и материкового Китая.

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