Гонконг, Китай, , 19:57 — REGNUM

Сотни демонстрантов столкнулись с полицией в ходе акции протеста в метро Гонконга, 21 августа передает агентство Reuters.

Протесты в Гонконге (cc) Ka Hei Mak

Мирная акция, приуроченная к месяцу с момента нападения на сторонников автономии в метро, всё-таки закончилась столкновениями и беспорядками.

Демонстранты блокировали входы и выходы на станции и использовали в борьбе против полицейских огнетушители, лазерные указки и масло, которым заливали пол перед наступлением стражей порядка.

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