Вашингтон, , 08:14 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп не намерен снижать налоги для стимулирования экономики, он не рассматривает такую меру. Заявление об этом он сделал журналистам.

«Нам это не нужно. У нас крепкая экономика», — сказал Трамп.

Ранее глава США заявил, напротив, что снижение налогов могло бы стать одной из мер стимулирования американской экономики. В частности, речь шла о снижении налога на заработную плату. Различные меры рассматривают в Белом доме на фоне прогнозов о скорой рецессии экономики.

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