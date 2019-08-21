Москва, , 14:30 — REGNUM

Идея президента США Дональда Трампа остановить рецессию американской экономики путём понижения налогов — это типично республиканский ход, который на фоне настроений, царящих сейчас в США, едва ли сработает, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о планах Трампа понизить налог на зарплату.

«Для борьбы с рецессией надо повышать покупательскую способность населения, дав людям больше денег, — повышать минимальную зарплату или принимать меры, которые стимулировали бы повышение заработных плат, — сказал Кагарлицкий. — Но республиканцы этого не хотят. Они не хотят, чтобы повышение покупательской способности населения произошло за счёт сокращения прибылей капиталистов. Идея республиканцев, которые просто помешаны на снижении налогов, состоит в том, чтобы снизить налоги и соответственно снизить поступления в бюджет. Но беда в том, что бюджет США и без того достаточно напряжён, и недопоступление денег приведёт к увеличению груза государственного долга».

Такая странная политика республиканцев, по мнению Кагарлицкого, объясняется тем, что эта партия придерживается совершенно ложной (что было доказано эмпирически) точки зрения, согласно котором при снижении налогов якобы увеличиваются суммарные поступления в бюджет. В определённых ситуациях, как полагает эксперт, это может сработать, но жёсткой связи здесь нет. Поэтому, как полагает эксперт, мера, предложенная Трампом, популистская и на фоне нынешних настроений в США вряд ли сработает.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет снизить налог на заработную плату в Соединённых Штатах. По информации The Washington Post, снижение такого налога — одна из возможностей, которую изучают советники Трампа для стимулирования экономики и замедления спада темпов роста. Обсуждение находится на ранней стадии, однако говорит о растущем беспокойстве ключевых помощников президента по поводу экономики.

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