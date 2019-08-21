Вашингтон, , 11:24 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение главы Пятой Республики Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит стран — членов «Большой семерки» (G7) в 2020 году. Об этом в Twitter сообщила репортёр американского телеканала CNN Кайли Атвуд.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что этот вопрос обсуждался во время разговора глав двух государств, который состоятся сегодня, 21 августа.

«Трамп и Макрон […] согласились, что они хотят пригласить Россию в G7 в следующем году, сказал представитель администрации США», — написала Атвуд.

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Ожидается, что Трап поднимет эту тему на встрече с мировыми лидерами во время саммита G7, который пройдёт 24−26 августа во французском Биаррице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о целесообразности возражения России в «Большую восьмёрку». В свою очередь президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном во Франции отметил, что Россия физически не может вернуться в G8, так как такой организации уже не существует (последний саммит этого неформального клуба должен был пройти в России в 2014 году, однако «партнёры не приехали»). При этом глава государства подчеркнул, что РФ никогда ни от чего не отказывается и готова работать с G7 в любых форматах.

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